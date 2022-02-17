Команда проектов «Творческая лаборатория «LOVушка» и «Психологический театр «СемьЯ» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС проводит занятия для учеников школ муниципальных районов Саратовской области.

«Идея проекта зародилась ещё в 2020 году в рамках ежегодного Акселератора проектного выживания «ПРОЕКТОГЕНЕZ», проходящего в нашем Институте. Следом проект вышел на летнюю форумную кампанию и стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодёжи в рамках молодёжного форума ПФО «iВолга 2020». Сейчас, благодаря победе во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», у нас есть возможность включить в проект отдалённые районы Саратовской области», – рассказал руководитель проекта Максим Ризин.

В 2021 году студенты показывали театральные постановки, которые раскрывали современные проблемы молодёжи. После представления театральная площадка становилась местом для дискуссии с участием актёров, зрителей и специалиста в области психологии. В прошлом году «LOVушка» была представлена на 7 площадках Саратова и приняла участие во Всероссийском акселераторе социальных инициатив RAISE.

Новый сезон открылся коллаборацией двух проектов — «Творческая лаборатория «LOVушка» и «Психологический театр «СемьЯ». Объединение позволило расширить целевую аудиторию проекта. В прошлом году он был рассчитан на школьников и студентов в возрасте от 16 до 19 лет и затрагивал темы первой влюблённости и взаимоотношений с противоположным полом. Теперь проект предлагает своему зрителю в возрасте от 12 до 16 лет порассуждать на темы детско-родительских взаимоотношений и конфликтов внутри семьи.

Следом за целевой аудиторией расширилась и география реализации проекта. В январе 2022 года Саратовский областной институт развития образования провёл анализ проекта «LOVушка» и рекомендовал его как одну из лучших практик по профилактике деструктивного поведения молодёжи.

«Для нас особенно важно, что проекты студентов живут не один год, постоянно расширяя географию, форматы и целевую аудиторию. Это говорит о том, что поднимаются действительно актуальные для общества темы, вырабатываются эффективные решения. А отзывы и живой интерес участников — самая большая награда за работу», – отметила куратор проекта, начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

В 2022 году команда проекта проведёт диалог на «языке искусства» со школьниками 15 муниципальных районов Саратовской области. Мероприятия уже проведены в Балаковском, Аткарском, Пугачёвском и Петровском районах. В ближайших планах у студентов посещение Перелюбского, Озинского, Александрово-Гайского, Новоузенского и Питерского районов.