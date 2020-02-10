8 февраля 2020 года в п. Базарный Карабулак прошли региональные финальные соревнования в рамках XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Соревнования стали традиционным спортивным праздником, в котором принимают участие жители Саратовской области различных возрастных категорий.

В 2020 году в гонках были определены три дистанции: 5 и 10 километров, а также специальная дистанция в 1945 метров, введённая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 12 единовременный старт для 12 тысяч участников лыжной гонки дал Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Студент 2 курса Поволжского института управления РАНХиГС Анатолий Мызников рассказал о своем участии в соревнованиях:

— Впечатления замечательные! Я сам впервые участвовал в столь масштабном спортивном мероприятии и жалею, что не сделал этого раньше, ведь получил бурю ни с чем несравнимых эмоций. Удивительно, что столько людей активно включились в соревнования. Видно, что спорт становится неотъемлемой частью нашей жизни.

— Мне очень понравилось! Соревновательный дух, царящий на лыжне, уважительные соперники, хорошо подготовленная трасса – всё было на высшем уровне. Радует, что мероприятие становится все популярнее у жителей города и всего региона. Спасибо организаторам и болельщикам, которые были с нами и поддерживали. Отдельное спасибо хочется сказать Поволжскому институту управления РАНХиГС за возможность участвовать в таком массовом спортивном мероприятии, — поделился впечатлениями студент 1 курса ПИУ РАНХиГС Родион Кулай.

Для всех участников и гостей мероприятия была организована развлекательная программа, главной тематикой которой стало 75-летие Великой Победы.