Интеллектуальный Конкурс «Хакатон Идей» – это эффективное поле для взаимодействия молодежи страны, экспертов и представителей заинтересованных организаций по созданию реальных решений, полезных и востребованных здесь и сейчас.

В этом году конкурс прошел в дистанционном формате.

В ходе конкурса участники, разделившись на команды, совместно с экспертами Федерального агентства по делам молодежи создавали новые и модернизировали действующие каналы коммуникации с молодежью России; формировали карту компетенций для прорывных решений в молодежной политике; разрабатывали эффективную систему информирования о грантовых конкурсах Росмолодежи; создавали офлайн-инструмент, который повысит мотивацию к саморазвитию молодежи даже в самых отдаленных уголках России.

Студент Поволжского института управления РАНХиГС, руководитель команды проекта ПИУ РАНХиГС «Экосистема поколения ЗЕТ», обладатель четвертого места в направлении конкурса «Коммуникации» Вадим Воронин отметил: «Мы шли не за призами, а для того, чтобы раскачать представления о молодежной политике. Всем командам повезло с менторами и трекерами, которые оказались глубоко погружены в контекст коммуникаций. Здорово, что в команде проекта «Экосистема поколения ЗЕТ» присутствуют студенты разных направлений подготовки, это облегчает подход к кейсу со всех сторон и делает нашу работу более эффективной».