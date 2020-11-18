По итогам Всероссийского заочного этапа Российской национальной премии «Студент года – 2020» среди образовательных организаций высшего и профессионального образования 13 заявок от Саратовской области вышли в финал Российской национальной премии.

Заочный этап Конкурса определил 1000 лучших студентов из 66 регионов России, которые поборются в финале за национальное звание «Студент года -2020». В том числе финалистами стали студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Иван Веселый и Студенческий киберспортивный клуб «KiberАвангард».

—Для меня выход в финал Конкурса на получение премии «Студент года — 2020» — это высокая оценка моей деятельности. В течение года я как председатель Студенческого совета нашего Института совместно с командой вел активную деятельность как в стенах Института, так и за его пределами. Выражаю огромную благодарность родному Институту за содействие и поддержку. Могу с уверенностью сказать, что Президентская академия даёт возможность воплотить свои мечты в реальность! — поделился Иван Веселый.

— Впервые финальные мероприятия конкурса пройдут в онлайн-формате, что позволяет участникам почувствовать уверенность в родных стенах. Важным достижением можно отметить то, что Студенческий киберспортивный клуб «KiberАвангард» Института вышел в финал номинации «Киберспортивный клуб года». Это в очередной раз доказывает, что наши студенты задумываются о своей карьерной траектории и используют конкурсные площадки для пробы своих сил, накопления опыта, формирования портфолио. Участие в таких значимых мероприятиях – важный этап в формировании будущих управленцев, и именно студенты Президентской академии достойно представили Институт в окружном этапе конкурса и должны не менее достойно показать себя на федеральном уровне, — прокомментировала заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова.

Финал Конкурса состоится в дистанционном формате до конца 2020 года.

Российская национальная премия «Студент года» проводится с 2014 года и представляет собой уникальный конкурсный и образовательный проект для обучающихся образовательных организаций, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. Мероприятие проводится в более чем 70 субъектах Российской Федерации.