Форум «Ладога» — это площадка, формирующая профессиональную траекторию молодежи, и место сплочения команд с целью развития молодежной экосистемы городов.

Участники Форума получили возможность выбрать свой поток: «Лидеры молодежных сообществ» — для лидеров и организаторов молодежных объединений: профессиональных, студенческих, спортивных, творческих и городских; «Блогеры» — для тех, кто активно ведет социальные сети и хочет заняться блоггингом; «Digital-джедаи» — для интернет-маркетологов, веб-аналитиков, IT-стартаперов; «Молодые предприниматели». Создан для апгрейда навыков и компетенций в условиях новых вызовов среди представителей бизнеса, в том числе социально-ориентированных предпринимателей Северо-Западного федерального округа Российской Федерации при помощи инновационных методик непрерывного самостоятельного обучения под руководством опытных кураторов; «Профсоюзы» — это пространство для молодых профсоюзных активистов, специалистов, рабочих и лидеров студенческих профкомов; «Социальная Активность». В рамках образовательной программы создана многоуровневая игра: каждый участник выполняет задания, связанные с развитием добровольчества и проектных компетенций, а также формированием команды; «Волонтеры Победы» — для активистов Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» с целью сплочения актива сообщества и отработки практических навыков по организации и проведению качественных мероприятий в рамках деятельности движения; «Духовное пространство» — для людей, актуализирующих нравственные ценности в сознании современников.

Организаторами Форума выступили Комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Образовательное мероприятие было проведено при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

В рамках Межрегионального молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога» студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Иван Весёлый представил проект «Мелодия усадьбы» и получил поддержку на реализацию проектной идеи в размере 298 тысяч рублей.

— Этот выигранный грант — не везение, не удача и даже не стечение обстоятельств. Это долгая, упорная и кропотливая работа над проектом, начиная от сути и заканчивая упаковкой. Но самое главное, что это командная работа! Поэтому, в этом успехе заслуга каждого участника команды, заслуга каждого из нас. Выражаю искреннюю благодарность начальнику управления по работе со студентами Анне Поповой и заместителю директора Поволжского института управления РАНХиГС Наталье Агаповой — нашим любимым наставникам. И, конечно же, спасибо за поддержку Президентской академии и Управлению по работе со студентами ПИУ РАНХиГС. Благодаря выигранному гранту в Саратове появится новое, комфортное, но в тоже время исторически наполненное пространство в Музее-усадьбе Николая Гавриловича Чернышевского, где каждый житель с помощью своего смартфона сможет пройти экскурсию с элементами дополненной реальность. Таким образом, мы воссоздадим городскую среду XIX века — и «в живую», и с помощью цифровых технологий. Потому что, только сохраняя, мы можем крепнуть и развиваться дальше! — поделился эмоциями представитель проекта «Мелодия усадьбы», студент Поволжского института управления РАНХиГС Иван Весёлый.