В ГБУ РЦ «Молодёжь Плюс» состоялась деловая игра «Парламентские дебаты» среди студентов вузов Саратова. Организатором мероприятия выступила команда Молодёжного Правительства Саратовской области.

В ходе дебатов игроки обсудили темы государственной поддержки бизнеса в период кризиса.

По результатам игры команда Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС заняла первое место. Победителей наградили почётными грамотами и сертификатами от партнёров.

— Я убежден, что навык публичного выступления является определяющим для государственного служащего. Каждый, кто занимает подобный статус, должен быть способен выразить свою точку зрения и, если это потребуется, парировать противоположное мнение. Именно поэтому формат парламентских дебатов является востребованным среди студентов Президентской академии. Участвуя в игре, мы получили возможность воспроизвести обстановку заседания парламента и примерить на себя роли его участников, – прокомментировал студент ПИУ РАНХиГС Максим Ризин.