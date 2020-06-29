С 23 по 26 июня в онлайн-формате состоялся Национальный конкурс «Enactus Russia 2020». Национальный конкурс «Enactus Russia 2020» включает в себя два этапа соревнований – полуфинал и финал, по итогам которого будет определен победитель Национальных соревнований, получающий право принять участие в Мировом кубке «Enactus 2020».

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС с проектами «Мелодия усадьбы» и «Цифровой патруль» первые из Саратовской области заняли 3 место в финале Национального конкурса.

Участник команды проекта «Мелодия усадьбы», студент ПИУ РАНХиГС Кристина Чепурина поделилась впечатлениями от участия в конкурсе.

— Результат участия в Национальном соревновании показал важность для общества проекта, направленного на сохранение исторических особенностей ландшафтов города как важных составляющих комфортной среды для жителей. Наша команда продолжает работать над развитием и масштабированием проекта, я в свою очередь рада быть её частью, — говорит девушка.

Проект «Цифровой патруль» считает главной целью научить детей правильно пользоваться интернетом и создавать коммуникации на этой площадке. В связи с этим число преступлений со стороны различных мошенников снизится. Представитель команды проекта «Цифровой патруль», студент Президентской академии Денис Родичев прокомментировал деятельность участников проекта.

— Проект развивается на протяжении двух лет. Большую роль в его совершенствовании сыграло участие в Акселераторе социальных инициатив RAISE, где мы вместе с командой получили значимую экспертную поддержку и советы по продвижению.

Национальный конкурс «Enactus Russia 2020» продемонстрировал значимость идеи, а также сплочённость команды и сильную поддержку со стороны близких людей. Этот опыт станет незабываемым для всех участников конкурса, — отмечает студент.