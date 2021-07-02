В Саратове с целью популяризации и развития морского многоборья в регионе и в Российской Федерации, а также привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения области прошли чемпионат и Первенство России по морскому многоборью в дисциплине «морское пятиборье».

Морское пятиборье включает в себя соревнования по пяти дисциплинам: плавание, парусные гонки, гребля на ялах, стрельба из пневматического пистолета и бег.

Команда женщин, в состав которой вошли студентки Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Мария Пушкарёва и Елизавета Мыслицкая, заняла первое место и стала чемпионом России, выполнив норматив «Мастер спорта России». Также в личном зачёте Мария завоевала третье место. Команда мужчин, состав которой представил студент Института Олег Царев, заняла втрое место, выполнив норматив «Мастер спорта России».

— Морское многоборье – это спорт, где крайне важно участие каждого, поэтому мы с командой прикладывали большие усилия для достижения победы. За время подготовки мне удалось на порядок улучшить свои результаты, что я и показал на соревнованиях. Это мотивирует меня не останавливаться на достигнутом и продолжать работать в интенсивном темпе, – поделился впечатлениями Олег Царев.