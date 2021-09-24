Саратовская делегация приняла участие в программе Международного молодёжного форума «Евразия Global» в Оренбурге. В состав делегации вошли куратор Российского движения школьников и преподаватель в МОУ «Музыкально-эстетический лицей имени А.Г. Шнитке» Елена Богославская, заместитель заведующего по работе с молодёжью и СМИ МУ «Методический центр управления образования администрации Фёдоровского муниципального района Саратовской области» Оксана Рыбкина, а также студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Орхан Зейналов и Юстина Сафронова.

В этом году площадка приняла 500 участников из 77 стран мира.

Мероприятие, основной темой которого стала креативная экономика, проходило под эгидой ЮНЕСКО.

Деловая программа состояла из четырёх специальных треков для разных групп участников: «Партнёрства в образовании и развитие компетенций. Новая роль человеческого потенциала», «Глобальное молодёжное предпринимательство», «От осознанного потребления к устойчивому развитию» и «Голос молодёжи – современные медиа и способы коммуникаций».

Дни форума были насыщены официальными событиями и встречами с первыми лицами различных государств и территорий. Программа мероприятия создала возможности для международного общения и погружения в культурную среду Оренбурга и различных стран мира. По словам Орхана Зейналова, каждый мог найти что-то, подходящее именно ему.

—Это могли быть как мастер-классы о том, как правильно держаться на сцене и перед публикой, так и панельные дискуссии на политические темы. Порой хотелось оказаться в двух местах одновременно, – отметил разнообразие форумных мероприятий Орхан.

—Благодаря «Евразии Global» молодёжь сильно подружилась: только в социальных сетях у каждого участника появилось по 50 новых друзей. Для одних это всего лишь общение, для других – хорошие взаимовыгодные отношения для будущих проектов. Во всяком случае, за эту неделю у нас у всех получилось лучше узнать друг друга, поделиться своими интересами и планами. Мне же форум помог скорректировать направление моей деятельности – я понял, во что именно хотел бы вложить усилия, – подчеркнул пользу и подвёл итоги форума Орхан.

Юстина Сафронова также прокомментировала своё участие в мероприятии: «Главной целью поездки на форум для меня было общение с иностранными студентами и обмен опытом. Мне было интересно узнать международную повестку и мнения государственных деятелей не только России, но и лидеров зарубежных стран, касающиеся решений глобальных вызовов в современном мире.

Именно здесь, в месте, где проходит граница Азии и Европы, я вдохновилась новыми идеями и теперь более полно буду разбираться в проблемах, которые меня волнуют. По моему мнению, «Евразия Global» – это отличная возможность для налаживания связей для возможного роста и социального развития».