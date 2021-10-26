В период прошедшей Государственной итоговой аттестации Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодёжи» организовала в школах города Саратова мониторинги проведения массовых экзаменов, участие в которых приняли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Обучающиеся Института выступили в качестве волонтёров Корпуса общественных наблюдателей РСМ в саратовских школах. Перед началом мониторинга проведения государственной итоговой аттестации они вместе с другими независимыми экспертами прошли курсы, на которых получили полную инструкцию по своим действиям, а также поучаствовали в тренинге по стрессоустойчивости.

За активное участие в мониторинге и внесение личного вклада в улучшение качества процедур проведения Единого государственного экзамена на территории Российской Федерации студенты награждены Благодарственными письмами заместителя председателя Российского Союза Молодёжи Александра Митрофанова.

— Данный мониторинг осуществляет огромный вклад в улучшение процедуры проведения ГИА, поскольку независимый взгляд со стороны устраняет возможность фальсификации результатов и непосредственного нарушения прав организаторов и учащихся. Участие в мониторинге стало для меня бесценным опытом работы с людьми. Я побывала на ЕГЭ «с другой стороны» и увидела плюсы и минусы проведения данной процедуры по проверке знаний у выпускников школ. – отметила пользу мероприятия студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Наталья Вишнякова.