С 5 по 10 июня в Москве состоится международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения – 2021», представляющий собой дискуссионную площадку для обсуждения проблем мировой экономики, политики и безопасности с участием ведущих представителей российских и зарубежных научно-исследовательских и экспертно-аналитических центров. Тема «Примаковских чтений» 2021 года посвящена современным вызовам мировому порядку.

По результатам всероссийского отбора в состав 15 финалистов молодёжной секции форума вошли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Обучающиеся получат возможность пообщаться с ведущими экспертами, бывшими и действующими государственными деятелями, представителями деловой сферы. Отметим, что в качестве спикеров форума выступят Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, а также действующие российские и зарубежные дипломаты и политики.

— В Поволжском институте управления мы создали все возможности, позволяющие нашим студентам раскрыть свои способности и приобрести уникальные компетенции. Мы запустили образовательную программу бакалавриата «Психология экономической политики и геополитическая конфликтология» в рамках направления подготовки «Политология», ориентированную на подготовку политологов-международников. Данная программа предоставляет возможности уже на первом курсе окунуться в будущую профессиональную деятельность. Тот факт, что в этом году наши студенты вошли в число 15 финалистов молодёжной секции форума «Примаковские чтения», является важным итогом этой работы, — подчеркнул директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев.

Организаторами форума выступают Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН и Центр внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова.