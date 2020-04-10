5 апреля были подведены итоги четвертьфинала Чемпионата по стратегии и менеджменту Business Battle. Чемпионат Business Battle – это соревнования, организованные Президентской академией из Москвы, основаны на базе компьютерного симулятора, который моделирует деятельность производственной компании.

Участники Чемпионата должны принять решения по всем ключевым направлениям работы компании: сколько произвести товара, сколько закупить производственных станков, каков оптимальный рекламный бюджет, как удержать работников.

Виртуальная бизнес-реальность максимально приближена к тому, что происходит в мировой экономике. В симуляторе работают те же законы, что и на реальном рынке, компьютерная модель обновляется каждый год в соответствии с современными тенденциями.

По результатам две команды от Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС успешно выполнили задания четвертьфинала и вышли в полуфинал всероссийского Чемпионата.

— Участие в академическом чемпионате Business Battle — уникальная возможность проверить себя и свои способности. Все, чему нас учат в Президентской академии, мы можем применить на практике, принимая конкретные решения, а их, в общей сложности, больше 70 в симуляторе, моделирующем деятельность производственной компании. Главное, что практикуемся мы, рискуя лишь одним — выбыванием из игры, а не своим имуществом как в реальном бизнесе. Так, мы набираемся опыта, на практике понимая нюансы, тонкости и риски, проверяя себя и свои возможности ведения бизнеса.

Я рекомендую всем студентам воспользоваться данной возможностью, ведь Чемпионат проходит ежегодно, а практический опыт, даже если он будет негативным, обязательно поможет вам в дальнейшей жизни! — делится своими впечатлениями от участия в Чемпионате студент института Алина Бегимбет.