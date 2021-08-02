Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анастасия Воробьёва и Владислав Зыков, рекомендованные к обмену с Высшей школой технических и экономических наук г. Берлин на один академический семестр, завершают своё обучение за границей.

Студенты начали обучение в Германии ещё в марте после успешно пройденного теста на владение немецким языком и собеседования с представителями Высшей школы технических и экономических наук в рамках отбора. Подготовка к поездке за границу также не стала для ребят серьёзным препятствием.

— Центр международных программ и проектов Института предоставил нам контакт с Высшей школой, оказал помощь с оформлением всех необходимых бумаг и дал важные советы и напутствия, – отметил Владислав Зыков.

В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой все занятия студенты посещали в дистанционном формате. Однако это не помешало ребятам получить новые знания и опыт. Анастасия Воробьёва прокомментировала обучение в Высшей школе в условиях пандемии.

— Изначально ожидалось, что занятия будут наполовину онлайн, наполовину офлайн, но, к сожалению, из-за пандемии всё обучение было дистанционным. Несмотря на это, я всё равно получила новый и интересный опыт, ведь занятия даже в таком формате сильно отличаются от тех, к которым я привыкла, — говорит девушка.

На Владислава Зыкова особое впечатление произвёл сам город и его население.

— Берлин очень многонационален. Особенно я был удивлён тому, как много, помимо приезжих из других стран, я встретил здесь своих соотечественников. Помню, когда пришёл на 9 Мая в парк, то заметил, что немецкой речи практически не слышно, — замечает он.

Также студент открыл для себя много нового о немецком менталитете и о том, как устроена европейская жизнь. В первую очередь Владислава вдохновил высокий уровень дисциплинированности и законопослушности жителей Германии.

Экзамены студенты проходили дистанционно в формате тестирования. Анастасия рассказала о дисциплинах, с которыми ей предстояло встретиться в конце семестра.

— Я сдавала такие предметы, как экономическая психология, теория развития моделей бизнеса, интернациональный менеджмент и международный менеджмент. Какие-то были лёгкие, какие-то не очень, но с пониманием языка проблем к тому моменту уже не возникало – все задания были понятны, — рассказывает она.

Несмотря на то, что экзамены уже сданы, обучение ещё не завершено, ведь студентам предстоит дождаться результатов.

— Несмотря на небольшие трудности в связи с пандемией, я очень счастлива, что мне удалось поучаствовать в этой программе. Помимо новых знаний, навыков и эмоций, я также смогла улучшить уровень владения немецким. Сначала у меня были небольшие проблемы с языком, но после полутора месяца они исчезли. Кроме того, я смогла познакомиться через студенческий портал Высшей школы с другими студентами. Мы подружились и много проводим время вместе, гуляя по Берлину и постепенно исследуя всё новые места, – поделилась впечатлениями от учёбы в Берлине Анастасия Воробьёва.