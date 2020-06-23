АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» завершило приём заявок на Всероссийский конкурс «Смарт.Эволюция». Всего на конкурс поступило 542 заявки из 70 регионов России по четырём основным номинациям: «Смарт.Антивирус», «Смарт.Дело», «Смарт.Глобал» и «Смарт.Медиа».

Саратовская область вошла в число субъектов Российской Федерации, чьи жители проявили наибольшую активность в конкурсе. От региона до общественного голосования и экспертной оценки было допущено 15 заявок по номинациям «Смарт.Глобал», «Смарт.Дело» и «Смарт.Антивирус». В их число вошли такие проекты, как «Дистанционное праздничное мероприятие «Последний звонок 2020», «Удалённое посещение объектов культуры с применением технологии виртуальных туров», «Волонтёры-медики» проекта «МЫ ВМЕСТЕ», «Работа школы в условиях пандемии».

На конкурс от Саратовской области свой проект представили студенты Поволжского института управления РАНХиГС Алина Шакурова, Ильнур Едигаров, Нина Весёлкина, Василий Совков и Ильяс Малосиев. Проект студентов Поволжского института управления РАНХиГС «Теремок» направлен на повышение социально-экономического уровня региона и поддержку малого бизнеса в условиях пандемии посредством создания интернет-магазина, продвигающего товары и услуги производителей продукции.

— Сейчас данная проблема наиболее актуальна в связи с наступлением режима самоизоляции, при котором большое внимание уделяется дистанционному взаимодействию между поставщиком и потребителем. Мы не хотим останавливаться на достигнутом и готовы развивать проект и выходить на другие платформы для его реализации.

Безусловно, для его развития необходима поддержка, и мы очень надеемся на помощь Агентства стратегических инициатив! — прокомментировала студент ПИУ РАНХиГС Алина Шакурова.

Ознакомиться с проектами и проголосовать можно на сайте до 30 июня 2020 года.