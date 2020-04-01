Акция взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МыВместе направлена на помощь пожилым и маломобильным гражданам, находящимся в изоляции и нуждающимся в покупке продуктов и лекарств, решении бытовых проблем. Также помощь осуществляется для многодетных семей.

Студенты Поволжского института управления РАНХиГС в составе несколько волонтерских объединений принимают активное участие в акции.

— Сейчас люди должны показать свою гражданскую ответственность, оставаться дома и следовать всем мерам предосторожности. Мы, как волонтеры, чувствуем ответственность не только за себя, но и за пожилых людей, так как именно они составляют группу риска и нуждаются в помощи больше всего. Каждый выезд для нас — это не просто возможность доставить продукты и лекарства нуждающимся, это мера, которая может уберечь их от опасности, — говорит студентка ПИУ РАНХиГС, координатор региональной организации «Молодёжка ОНФ» Юлия Титова.

Для получения помощи в рамках акции #МыВместе достаточно просто оставить заявку по телефону: 8(800)200-34-11. Волонтёры связываются с заявителем, привозят необходимые продукты и лекарства. Вся информация от обратившегося лица является конфиденциальной, а сами волонтеры приезжают только после предварительно замера температуры, в масках и перчатках.

Присоединиться к акции #МыВместе в качестве волонтера может каждый! Для этого необходимо перейти на сайт мывместе2020.рф и оставить заявку на вступление в волонтёрский корпус.