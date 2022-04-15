Домой Другое Студенты Президентской академии поддержали переименование центрального проспекта в проспект имени П.А.... Другое Студенты Президентской академии поддержали переименование центрального проспекта в проспект имени П.А. Столыпина По Новости Саратова - 15.04.2022 78 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Студенты Президентской академии поддержали переименование центрального проспекта Саратова в проспект имени П.А. Столыпина. Они записали видеоролик, в котором рассказали о своей позиции: СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Панков: Спасибо жителям Балаково за помощь в контроле качества ремонта тротуаров Специалисты не обнаружили в мальках рыб инвазионных заболеваний Николай Панков вместе с пугачевцами высадил саженцы берёз на Аллее воинской славы ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратове назвали победителей конкурса «Муниципальные лидеры изменений – 2022» Новости Саратова - 15.04.2022 0 В Саратове подвели итоги регионального конкурса «Муниципальные лидеры изменений – 2022», приуроченного ко всероссийскому Дню местного самоуправления. Он проходил в два этапа. Конкурс проводится по... Головченко поддержал название саратовского проспекта именем Столыпина 15.04.2022 Житель Саратова жестоко избил сожительницу и 16 раз ударил топором по... 15.04.2022 Самолет из Сочи экстренно приземлился в аэропорту «Гагарин» из-за неисправности 15.04.2022 Стратегическое предприятие «Газснабинвест» работает в штатном режиме 15.04.2022