В 2020 году в рамках II Акселератора проектного выживания «ПРОЕКТОГЕНЕZ» команда студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС разработала просветительский проект «Infinite_Kosmos», направленный на повышение интереса молодёжи к развитию космической отрасли в Саратовской области, на примере истории осуществления первого полета человека в космос. В рамках проекта было запланировано проведение серии ярких молодёжных мероприятий, посвящённых 60-летию полёта Юрия Алексеевича Гагарина: «Космический марафон «108 минут», где в качестве финишной точки будет место приземления Ю.А. Гагарина; выездной ночной астрономический фестиваль «Звезда Гагарина», который будет проходить на месте приземления Ю.А. Гагарина; школа юного Гагаринца на базе Саратовского аэроклуба ДОСААФ им. Ю.А. Гагарина для 20 лучших участников марафона и астрономического фестиваля. Участникам предлагалось пройти комплекс обучения по прыжкам с парашютом.

Приняв участие в Акселераторе проектного выживания, студенты ПИУ РАНХиГС подали проектную заявку на Всероссийский конкурс молодёжных проектов Росмолодёжи. По итогам участия в конкурсе проект набрал 224 балла. Кроме того, проект студентов вошёл в число 100 лучших практик патриотической и социальной направленности II Всероссийского фестиваля проектов «Живая история», а также был опубликован в сборнике фестиваля.

Однако идеи о детализации и доработке проекта для его успешного представления в рамках летней форумной кампании привели к тому, что просветительский проект «Infinite_Kosmos» был преобразован в астрономический фестиваль «Звезда Гагарина». Проект предполагает проведение на месте приземления Ю.А. Гагарина выездного астрономического фестиваля «Звезда Гагарина».

В рамках проекта-фестиваля запланированы следующие мероприятия: ознакомительный квест «Первый» по изучению локаций парка и тематических площадок фестиваля; квиз на знание истории освоения космоса «Путь первых»; работа тематических площадок: подготовка «Звёздного» флешмоба», фотозоны по космической тематике, фото и видео мастер-классов от ведущих студенческих медиацентров Саратовской области; музыкальный космический Dj-сет; астрономический мастер-класс на открытом воздухе с использованием телескопов.

Участники смогут познакомиться с интересными фактами первого полета человека в космос, а также реализовать свои творческие способности. Команда проекта планирует, что фестиваль станет традиционным и ежегодно будет собирать молодых астрономов и активистов со всей страны.

— Саратовская область известна во всём мире как место, где учился и приземлился первый космонавт планеты Юрий Гагарин. И очень важно, что наши студенты помнят это и инициируют проекты, направленные на популяризацию космической истории региона. Команда проекта постоянно растёт, проект дорабатывается и готовится для участия в крупных всероссийских конкурсах. Мы надеемся, что эксперты поддержат нашу инициативу, и астрономический фестиваль «Звезда Гагарина» станет доброй традицией и визитной карточкой Саратовской области, ежегодно притягивающей молодёжь не только страны, но и всего мира, — отметила куратор проекта, начальник управления по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС Анна Попова.

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Пресс-служба Поволжского института управления РАНХиГС