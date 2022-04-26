Возможность выступить с инициативой и добиться её реализации даёт форум «Сильные идеи для нового времени». Его организаторами выступили Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс».

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал регионы активно включиться в этот глобальный проект. Число участников превышает 45 тысяч человек, они уже отправили более 13 тысяч идей. Среди таких активистов — студенты и сотрудники Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, которые подали 19 заявок по семи заявленным направлениям форума: Национальная социальная инициатива (НСИ), кадровая, технологическая, экологическая, идеи по развитию регионов и предпринимательства, а также «Открытый разговор» — нестандартные предложения по развитию страны.

«Изменения происходят не только благодаря проработанным идеям, но и людям, проявляющим своё неравнодушие по отношению к городу, региону, стране. В нынешних условиях особенно важен прямой диалог между властью и гражданами, которые адекватно оценивают состояние разных сфер и могут предложить свои инициативы для изменений к лучшему, – подчеркнул директор ПИУ РАНХиГС Виктор Чепляев. – Наши студенты уже с первого года обучения вовлекаются в проектную деятельность, поднимают актуальные для общества проблемы и вырабатывают эффективные решения. Будучи участниками форума, они смогут не только задать интересующие вопросы экспертам высокого уровня, но и получить поддержку на реализацию идей. Это уникальная возможность приобщиться к развитию своей малой родины и увеличить профессиональный потенциал».

Участники форума проработают идеи и получат обратную связь от экспертного сообщества, примут участие в акселераторе и превратят инициативы в проект, найдут сторонников и единомышленников, сформируют команду. Лидеры отобранных проектов получат возможности для реализации своих предложений через партнёрскую сеть АСИ, Фонд «Росконгресс», федеральные и региональные органы власти, институты развития.

Финальной точкой станет очный двухдневный форум. Он пройдёт летом 2022 года. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания — продемонстрировать 10 из них руководству страны.