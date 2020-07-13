Творческие и образовательные форумы являются неотъемлемой частью летних каникул студента. Каждый год ребята из разных городов и стран встречаются на разных площадках, обмениваются идеями, представляют собственные проектные идеи перед экспертами и, конечно, участвуют в грантовых конкурсах.

В 2019 году более 30 студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС приняли участие в 13 региональных, федеральных, всероссийских и международных форумах. По итогам конкурсов, порядка 10 проектов студентов ПИУ РАНХиГС получили грантовую поддержку в размере более 4,5 миллиона рублей.

В этом году, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, студенты Поволжского института управления РАНХиГС активно готовятся к форумной кампании, большая часть которой пройдет в дистанционном формате.

Начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова прокомментировала участие студентов в форумах.

— В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой летняя форумная кампания существенно сместилась по срокам. Ряд форумов предполагают возможность дистанционного участия, либо полностью переведены в онлайн-формат. Например, Форум ПФО «iВолга». Но самое главное, что они состоятся и у наших студентов будет возможность представить федеральным экспертам свои инициативы и получить гранты на их реализацию.

Сейчас в базу Студенческого проектного офиса нашего Института входит более 20 проектных инициатив, все они в настоящее время проходят этап регистрации на форумы. Мы надеемся, что наши студенты будут также результативны, как и в прошлом году, — говорит она.

— В настоящее время ряд форумов – «iВолга», «Территория смыслов», «Таврида» и другие предоставляют возможность для молодых людей со всей страны стать зрителями образовательной программы. Это дополнительные бонусы для тех, кто только начинает свой проектный путь. Более 40 студентов нашего Института уже проявили интерес к этому формату и прошли регистрацию, — отметил начальник отдела воспитательной работы ПИУ РАНХиГС Даниил Бережной.