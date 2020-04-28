По всей России стартовал VI ежегодный онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой!».

Более 400 человек из разных субъектов нашей страны, среди которых Санкт-Петербург, Ленинградская область, Воронежская область, Архангельская область, Республика Карелия, Ставрополь, Курск, Башкортостан, Барнаул, Красноярск, Инза, Новгородская область, Тамбов, Волгоград, Тульская область, Великий Устюг, Ухта, Усинск, Лангепас, Сочи, приняли участие в записи писем военных лет.

Не осталась в стороне и Саратовская область. Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС записали 12 видеописем, из которых 7 писем — от первокурсников и 5 писем — от ребят 2-4 курсов.

— Своим участием хотим почтить память всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны, сражался за Родину, будь то на фронтах или же в тылу. Хотим сказать, что люди живы пока жива память о них, так давайте не забывать их, даже в такое время, находясь дома.

По-моему, это хорошее время задуматься над великим подвигом, который совершили наши деды и прадеды. Выбранное мной письмо зацепило меня своей трагичностью, и в тоже время искренностью слов, написанных в такой страшный момент, когда кажется, что с минуты на минуту наступит конец, — поделился своими впечатлениями участник акции, студент ПИУ РАНХиГС Дмитрий Филиппов.

— Участие в данном марафоне является выражением моего трепетного отношения к подвигу наших предков. Для меня, человека, который не застал войны, честь донести до других значимость этого подвига с помощью писем очевидцев тех времён. Я выбрал это письмо, потому что оно зацепило меня своей романтичностью. Я был поражён, что человек, который находится на волосок от смерти, может так красиво написать о своём положении и описать свою любовь, — прокомментировал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Александр Сидорин.

В этом году онлайн-марафон чтения писем военных лет можно посмотреть 29 апреля 2020 года на сайте: http://марафонпобеды.рф