Состоялось подведение итогов Всероссийского правового конкурса работ «Право слова», целями которого являются популяризация права и повышение правовой культуры обучающихся.

Всего на конкурс было представлено более 50 работ по четырем тематическим направлениям. В число участников вошли студенты и школьники из Саратова, Санкт-Петербурга, Выборга, Нижнего Новгорода, Оренбурга и других городов.

По итогам конкурса определены победители и призеры, в число которых вошли студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

В направлении «Кто за правое дело стоит, тот всегда победит!» второе место получила Дарья Романова. В направлении «Незнание закона не освобождает от ответственности, а знание – освобождает» третье место присуждено Анастасии Гобузовой и Елизавете Нестеренко. В направлении «Договор дороже денег» третье место занял Анатолий Мызников.

Член конкурсной комиссии, заведующий кафедрой гражданского права и процесса ПИУ РАНХиГС Татьяна Милушева отметила: «Правовая культура – определяющее условие формирования правового государства, торжества справедливости и законности, дисциплины и правопорядка в современном обществе. Овладение правовыми знаниями, формирование правовых привычек и правомерного поведения – залог профессионального успеха будущих юристов и управленцев».