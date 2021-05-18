В рамках реализации студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина — филиала РАНХиГС проекта «Цифровой патруль «Хакеru.net» продолжается проведение игротек по цифровой гигиене и этикету в образовательных учреждениях Саратовской области.

Команда проекта посетила сразу два учреждения – «Школа лидеров «СМАРТ» в Саратове и Центр цифрового образования «IT-куб» в Балашове.

В ходе игротек студенты в интерактивной форме рассказали воспитанникам об угрозах Интернета и ответственном отношении к своему цифровому следу, провели викторины «Антихакерский марафон» и «Не будь

хейтером», а также анонсировали выход кроссплатформенного обучающего приложения «Твоя безопасная сеть».

— Наш проект реализуется уже три года, за это время мы провели более 50 игротек в школах Саратовской области с участием более 2,5 тысяч детей. Но этого крайне недостаточно. Именно поэтому мы разработали игровой набор «Твоя безопасная сеть», который включает две настольные игры по цифровой гигиене и цифровому этикету. Более 600 наборов игры уже переданы в школы и образовательные центры Саратовской области. А сейчас на основе этих игр мы ведем разработку обучающего кроссплатформенного приложения. Демо-версия приложения уже доступна на платформе Android, а в июне будет выпущена и на IOS. Это стало возможным благодаря победе нашей команды во Всероссийском конкурсе «Инносоциум», – рассказал руководитель проекта Денис Родичев.

— В век цифровой трансформации технологии развития навыков в сфере цифровой гигиены и этикета становятся все актуальнее. И важно, что наши студенты реализуют разные форматы обучения детей этим компетенциям. Весь комплекс мероприятий проекта позволяет с самого раннего возраста, уже при первом знакомстве с Интернетом, научить ребенка взвешенно подходить к каждому действию, понимать важность любого клика, ответственно относиться к своему цифровому следу, а также к последствиям, которые могут произойти из-за необдуманных действий в сети. При этом настольная игра создана как элемент семейного развивающего досуга и может стать важным дополнением комплекса мер по формированию цифровых компетенций не только у подрастающего поколения, но и их родителей, — прокомментировала куратор проекта, начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.