На базе Поволжского института управления РАНХиГС состоялось открытие Школьного проектного офиса SchoolJect – проекта, реализуемого студентами первого курса Алиной Гопаца, Алиной Гурьевой, Анной Коробовой и Ариной Рыковой.

Проект реализуется при поддержке комитета по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» в лице заместителя председателя комитета, директора учреждения дополнительного образования «Центр технического творчества детей и молодежи» Сергея Юдина. Организационное сопровождение проекта осуществляется отделом по работе с абитуриентами, а также управлением по работе со студентами Поволжского института управления РАНХиГС.

-Все началось с III Студенческого управленческого хакатона «Deadline project 2020», который проходил в январе этого года. Разрабатывая проект, мы даже не предполагали, насколько сильно увлечемся процессом.

В рамках проекта мы организовываем для ребят 11 увлекательных занятий, в проведении которых нам помогают сотрудники отдела по работе с абитуриентами, преподаватели и студенты Поволжского института управления.

Деление на четыре направления позволяет участникам определить для себя наиболее интересные сферы. А наставники и трекеры направлений сопровождают их на протяжении всего курса обучения навыкам проектирования. Для нас очень важно желание ребят учиться и доводить начатое дело до конца, ведь им предстоит создать собственные проекты.

-Я уверена, что ребятам будет интересно, и они смогут реализовать свои идеи. Несомненно, для нас это тоже огромный опыт и отличная возможность воплотить свои идеи в жизнь, — рассказывает о создании проекта студент ПИУ РАНХиГС Алина Гопаца

На открытии Школьного проектного офиса с приветственным словом к гостям и участникам мероприятия выступили начальник отдела по работе с абитуриентами ПИУ РАНХиГС Марина Азарова и директор центра развития студенческих инициатив и проектов Иван Мещеряков.

Своим опытом в создании проектов с ребятами поделились студенты ПИУ РАНХиГС Дмитрий Филиппов, Иван Весёлый и Артём Газарян.

Сертифицированный Agile-коуч, доцент ПИУ РАНХиГС Елена Константинова провела тренинг, который помог ребятам объединиться в команды и узнать о своих ролях в командной работе.

-На первом занятии я получила массу позитивных эмоций. Я очень быстро познакомилась со всеми ребятами и сразу сложилось впечатление, что мы уже давно знакомы. В целом на мероприятии царила уютная атмосфера. Мне понравилась организация мероприятия, все было продуманно до мелочей. Во время кофе-брейка нам удалось пообщаться в неформальной обстановке, познакомиться поближе не только со студентами, но и с преподавателями и трекерами направлений. И, конечно, нельзя не отметить интересную подачу информации: красочные презентации, оформление, и, конечно же, мастерство экспертов. Я счастлива, что мне удалось побывать на данном мероприятии, — поделилась впечатлениями ученица девятого класса МОУ «СОШ №7» Виктория Шатохина.

Занятия Школьного проектного офиса SchoolJect будут проводиться преподавателями и студентами Поволжского института управления РАНХиГС каждую субботу до 29 апреля 2020 года на площадке Поволжского института управления РАНХиГС.

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