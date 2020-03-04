Проект Агентства стратегических инициатив «100 городских лидеров» – программа развития городских сообществ и их инициатив для активного включения жителей в процессы позитивных изменений в городах России.

В рамках проекта команды получают информацию о том, как запустить изменения к лучшему здесь и сейчас. За пять лет планируется обучить команды городских лидеров и помочь им воплотить в жизнь 100 инициатив в 100 городах России.

В этом году на программу было подано около 600 заявок из более 200 населенных пунктов, где проживает почти 40 процентов жителей России. Из них экспертным советом АСИ на программу было отобрано всего 20 проектов по шести трекерам: «Дети в городе», «Исторический город», «Креативный кластер», «Умный город», партнерские проекты с госкорпорацией «Росатом» и ОАО РЖД, специальное для сельских населенных пунктов направление «Одноэтажная Россия».

Одним из победителей отбора стали студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС с проектом «Мелодия усадьбы».

— Проект «Мелодия усадьбы» — это развитие уже реализуемого нами проекта «Купеческий дворик». В проекте предполагается внедрение цифровизации, а именно, проведение экскурсий с дополненной реальностью. Я горжусь своей командой, это серьезное достижение и новый простор для возможностей. Эта победа важна не только для нашего проекта, но и для Саратова в целом, так как, в первую очередь, конкурс направлен на улучшение и развитие городов России.

Впереди нас ждёт не менее интересное испытание в рамках акселератора продолжительностью девять месяцев. Уверен, что вместе с командой мы достойно пройдем целевое обучение и по-настоящему станем городскими лидерами. Впереди ещё много работы! — рассказал студент ПИУ РАНХиГС Артем Газарян.