Штаб студенческих отрядов Поволжского института управления РАНХиГС завершил трёхмесячную образовательную программу по обучению бойцов педагогических отрядов «Школа вожатского мастерства — 2020».

В 2020 году обучение впервые прошло в онлайн-формате. В рамках занятий 55 будущих вожатых изучили основы организации работы с детьми в условиях детского оздоровительного лагеря.

Детские оздоровительные лагеря страны начинают открывать свои первые смены. 27 июня 2020 года планируется выезд 6 выпускников «Школы вожатского мастерства» на работу в детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» в Анапе. Выезд организован совместно с Саратовским региональным отделением Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

— Школа вожатского мастерства» – это не просто обучение, позволяющее работать летом в детских оздоровительных комплексах. Нет, это нечто большее! Именно тут просыпается твой внутренний ребёнок, который смотрит на этот мир совсем иначе. Именно «Школа вожатского мастерства» помогает увидеть этот мир совсем с другой стороны, забыть о стеснении и найти решение всех проблем, которые раньше казались невыполнимыми. С детьми нельзя быть неуверенным, нельзя показывать свои страхи – осознание этих моментов не только закаляет характер, но и учит взаимодействию абсолютно с любым человеком, — комиссар штаба студенческих отрядов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Александр Космачёв.