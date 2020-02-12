Январь-февраль 2020 года для студентов со всей России ознаменовался активным участием в зимних школах Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал».

Для участников Олимпиады, успешно прошедших онлайн отборочный этап и дополнительный отбор, с 27 января в восьми городах России стартовали 18 школ. В рамках школ ведущие эксперты в различных профессиональных областях проведут лекции, мастер-классы и деловые игры. Программа каждой школы реализуется совместно с вузами-организаторами олимпиады и ведущими компаниями страны.

Студенты Поволжского института управления РАНХиГС поделились впечатлениями от участия в школах.

-Зимняя экономическая школа ПАО «Сбербанк» и НИУ «Высшая школа экономики» — концентрат молодых людей, готовых менять мир к лучшему! Очень важно и крайне приятно оказаться здесь, найти единомышленников, познакомиться с ребятами из разных регионов. Образовательная программа зимней школы — не просто лекции, а передача опыта от действующих топ-менеджеров компании, в том числе от Германа Грефа. Спасибо Поволжскому институту управления и всем преподавателям, которые помогли подготовиться к Олимпиаде и Зимней школе! — поделился студент четвертого курса ПИУ РАНХиГС Дмитрий Копылевич.

-Зимняя социогуманитарная школа Санкт-Петербургского государственного университета — это междисциплинарный, практико-ориентированный форум, где объединились талантливые студенты из разных вузов страны. Для меня зимняя школа — это уникальная возможность почерпнуть новые знания и опыт выдающихся ученых и практиков гуманитарных направлений, говорит магистрант второго курса ПИУ РАНХиГС Екатерина Моисеенко.

-Зимняя школа банка ВТБ и НИУ «Высшая школа экономики» по финансам и кредиту — это уникальная возможность прямого общения с топ-менеджерами банка ВТБ. Мы смогли узнать в каком направлении движется банковский сектор и какие существуют тренды развития цифровой экономики, ознакомиться с существующими стажировками и услышать реальные истории построения успешной карьеры из первых уст. Во время мероприятий особенно приятно было знакомиться с амбициозными ребятами со всей страны, делиться опытом и обмениваться контактами. Спасибо нашей Академии и преподавателям за помощь и поддержку в подготовке к Олимпиаде, — делится студент четвертого курса ПИУ РАНХиГС Олег Золотов.

«Я — профессионал» — это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественно-научных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эрудиция, а профессиональные знания. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями.

Принять участие в олимпиаде «Я – профессионал» могут студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры. Участие бесплатное для всех.