Сегодня, 6 марта, в Парке Победы на Соколовой горе прошла акция солидарности с президентом и решения защищать жителей из Донбасса.

Принять участие в акции приглашали студенты саратовских ВУЗов в видеоролике, распространенном в социальных сетях.

В акции приняли участие более тысячи саратовцев. Они развернули огромный триколор (российский государственный флаг) более 80 метров в длину. В завершение акции участники спели гимн России.

Студент первого курса Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского Владислав Быков:

— Считаю, что сейчас нельзя оставаться в стороне от происходящих в мире событий. Сейчас как никогда мы должны быть вместе, солидарны с нашим Президентом. Уверен, что этой акцией мы показали — нас много, мы едины и мы согласны с решением защитить народ Донецка и Луганска. Пусть все знают, что своих мы не бросаем.