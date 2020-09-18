Согласно приказу министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 15 студентов Саратовской области стали обладателями стипендии правительства РФ на 2020/21 учебный год.

Одним из счастливых получателей стипендии стал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Артём Газарян.

— Очень приятно осознавать, что мою деятельность оценили на таком высоком уровне. Это достижение позволяет мне лишний раз убедиться в том, что я двигаюсь в верном направлении. Ещё одна намеченная цель достигнута, чему я очень рад! Стипендия Правительства РФ – это отличный стимул работать и развиваться дальше вне зависимости от трудностей, которые периодически возникают. Несомненно, это не только моё достижение, но и заслуга всего профессорско-преподавательского состава и руководства Поволжского института управления РАНХиГС. Благодаря мудрому наставничеству и необходимой поддержке, мне удалось достичь таких результатов. Выражаю огромную благодарность любимому вузу за те вложенные знания, без которых эта победа была бы невозможна. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что Президентская Академия даёт возможность для реализации своих самых заветных желаний! — поделился он.