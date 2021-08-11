Согласно приказу министерства науки и высшего образования Российской Федерации, десять студентов Саратовской области стали обладателями стипендии правительства РФ на 2021/22 учебный год.

Одним из счастливых получателей стипендии стал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Александр Кондаков – призер Национального конкурса «Enactus Russia 2020», финалист всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал», двукратный призёр Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE, участник всероссийских молодёжных образовательных форумов «Восток-2020» и «Байкал», участник Петербургского международного экономического форума – 2021, сореализатор просветительского проекта «Твоя безопасная сеть».

— Получение стипендии правительства РФ – знаменательное событие в моей студенческой жизни. Подобное достижение – отличная мотивация для дальнейшей работы в общественной, проектной и научно-исследовательской деятельности. Я признателен преподавателям и сотрудникам Института за их профессионализм и те уникальные знания, которыми они делятся со студентами, за возможность достойно представлять вуз на различных мероприятиях, а также за помощь в подготовке проектных идей и научных работ, — отметил Александр.