Ежегодно студенты со всей России принимают участие в конкурсе на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. В этом году учащиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования Саратовской области прошли региональный этап и продемонстрировали свои навыки в рамках этапа Приволжского федерального округа, получив заветное место в составе финалистов Всероссийского конкурса.

Мероприятие проходит по нескольким номинациям. Совет обучающихся Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, принимающий участие в номинации «Лучшая система содействия трудоустройству студентов», вошел в число финалистов Всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.

Начальник отдела воспитательной работы Президентской академии Даниил Бережной прокомментировал работу команды: «Выход в финал конкурса Студенческого Совета нашего Института в очередной раз доказывает, что команда ведет свою работу в верном направлении. Я верю, что студенческое самоуправление продолжит прекрасную традицию несомненного лидерства на Всероссийских конкурсах».

— Это большое достижение для Студенческого Совета, наша команда хорошо работала и получила соответствующий результат. Мы преследовали основную цель трудоустройства в интересах студентов, ведь это очень важная составляющая. Поэтому наша деятельность была направлена на достижение этой цели и удовлетворение потребности студентов. Спасибо Центру развития карьеры Поволжского института управления Института за активное взаимодействие, помощь и наставничество. Приближается финал, где мы так же активно будем работать, развиваться и достигать новых вершин, ведь без единства нет победы! — говорит председатель Совета обучающихся ПИУ РАНХиГС Виктория Григорьева.

Финал Всероссийского конкурса пройдет в конце ноября 2020 года.