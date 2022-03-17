В Саратовской государственной юридической академии стартовал III Ежегодный академический конкурс «Игровой модельный судебный процесс по гражданскому делу», организованный при поддержке Двенадцатого арбитражного апелляционного суда.

В рамках конкурса его участники будут более предметно изучать нормативно-правовую базу по конкретным вопросам и применять ее на практике, работать над созданием процессуальных документов, а также опробуют на себе роли непосредственных участников судебного процесса – истца, ответчика, сторон обвинения и защиты, судьи.

Конкурс, в котором принимают участие студенты всех институтов академии, пройдёт в три этапа: отборочные раунды, полуфинал и финал.

Перед началом отборочных раундов для участников конкурса под руководством судьи Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, доцента кафедры земельного и экологического права СГЮА Татьяны Волковой прошли учебно-методический и практический тренинги. Она познакомила студенческие команды с особенностями организации судебных заседаний в арбитражных судах, поделилась собственным опытом ведения судебных процессов, рассказала о порядке разрешения экономических споров в судах первой и апелляционной инстанций, а также о специфике рассмотрения отдельных категорий гражданских споров.

«Живой судебный процесс – это всегда интересно! Особенно студентам-юристам. Данный конкурс позволяет попробовать себя в роли реального участника судебного заседания. И благодаря такому формату мы получаем не только актуальные практические навыки, но и развиваем свои ораторские умения, начинаем лучше понимать специфику юридической профессии, ее многогранность. Это очень важно для будущих выпускников!» – отметила студентка 3 курса Института правоохранительной деятельности СГЮА Дарья Дёмина.