Приказами министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 995 и № 996 обучающимся СГЮА назначены стипендии Президента РФ, а также специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации. В этом году количество стипендиатов от Саратовской государственной юридической академии возросло вдвое.

Стипендий Президента РФ удостоены студентки Института юстиции СГЮА Яна Митина и Юлия Симутина, а также студент Института прокуратуры СГЮА Руслан Ушаков.

Стипендии Правительства Российской Федерации получили студенты Института правоохранительной деятельности СГЮА Даниил Маркин и Леван Чортаносов, а также студент Института прокуратуры СГЮА Владислав Ситник.

Напомним, что стипендии Президента и Правительства Российской Федерации учреждаются для обучающихся в учреждениях высшего образования и устанавливаются сроком на один учебный год.

В качестве критериев отбора применяются следующие показатели: статьи в ведущих российских и международных научных журналах, наличие изобретений и патентов, полученные гранты, участие во всероссийских и международных олимпиадах.