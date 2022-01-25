Сегодня, 25 января, в Саратовской государственной юридической академии состоялась традиционная церемония награждения обучающихся ежегодной студенческой премией «Зачет», приуроченной к празднованию Дня российского студенчества. В этом году торжественное мероприятие прошло в новом формате: юмористического ток-шоу, которое перемежалось яркими творческими номерами, подготовленными преподавателями вуза для студентов.

Премия была вручена обучающимся академии, достигшим значимых успехов в науке, спорте, творчестве, волонтерстве и наставничестве, журналистике, молодежной политике и общественной деятельности в таких номинациях, как «Научный зачет», «Волонтерский зачет», «Тьюторский зачет», «Медиазачет», «Спортивный зачет», «Творческий зачет», «Актив-зачет» и «Лидер года».

Почетными гостями ток-шоу стали заместитель министра молодежной политики и спорта Саратовской области Ангелина Беловицкая, руководитель информационной службы ГТРК «Саратов», шеф-редактор программы «Вести. Саратов» Татьяна Кудасова, адвокат, член правления Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА, выпускник академии Алексей Несудимов, помощник Саратовского межрайонного природоохранного прокурора, выпускник академии Виктор Адамов, руководитель Ресурсного центра развития добровольчества и детского-юношеского движения «Молодежь плюс», выпускница академии Дарина Пантелеева, участница летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка Европы, серебряный и бронзовый призер

чемпионатов мира, многократный победитель национальных первенств, выпускница академии Наталия Стукальская, эксперт отдела взаимодействия с общественными объединениями и СМИ аппарата Избирательной комиссии Саратовской области,

выпускница академии Юлия Дубровина и другие.

В этом году награды получили: в номинации «Тьюторский зачет» – студент Юридического института правосудия и адвокатуры СГЮА Геворг Исраелян, в номинации «Волонтерский зачет» – студентка Института юстиции СГЮА Анастасия Безбатченко, в номинации «Актив-зачет» – студентка Института прокуратуры СГЮА Анна Новикова, в номинации «Творческий зачет» – студентка Института прокуратуры СГЮА Эльмира Селькаева, в номинации «Медиазачет» – студент Института прокуратуры СГЮА Александр Кожекин, в номинации «Спортивный зачет» – студент Института юстиции СГЮА Давид Малашенко, в номинации «Научный зачет» – студентка Межрегионального юридического института СГЮА Анастасия Аношина. Победителем в главной номинации «Лидер года» был признан студент Института правоохранительной деятельности СГЮА Николай Старцев.

«В этот День студента испытываю эмоции безграничной радости и внутреннего ликования, которые буквально переполняют меня! Выражаю искреннюю благодарность своей команде, с которой мы вместе шли к этой награде. Я считаю, что это наша общая победа. Большое спасибо ректору Екатерине Владимировне Ильговой и преподавателям академии за такой необычный подарок – сегодняшнюю потрясающую творческую программу, а также за поддержку наших многочисленных студенческих инициатив!» – поделился впечатлениями победитель в номинации «Лидер года», председатель студенческого специализированного отряда «Нефрит», студент Института правоохранительной деятельности СГЮА Николай Старцев. Завершилась торжественная церемония показом музыкального видеоклипа, в съемках которого приняли участие представители руководства и профессорско-преподавательского состава академии.