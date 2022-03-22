В Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина (МГЮА) прошёл I Международный молодежный форум по борьбе с преступностью, в котором приняли участие более 170 молодых исследователей из России, Беларуси и Монголии. Мероприятие прошло при поддержке Союза криминалистов и криминологов.

На форуме студенты, магистранты, а также молодые ученые исследовали теоретические и практические аспекты борьбы с преступностью, а также занимались разработкой предложений и рекомендаций по совершенствованию правовых и организационных основ в этой сфере.

Студенты Института прокуратуры СГЮА Артем Поляков и Софья Мишустина в рамках секции «Преступления экстремистской и террористический направленности: проблемы правоприменения» представили доклад, в котором отразили проблемы законодательной регламентации террористического акта. Научная работа ребят, которую они подготовили под руководством профессора кафедры уголовного и уголовно- исполнительного права СГЮА Ирины Ефремовой, была признана лучшей.

Поздравляем!