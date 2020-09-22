Студентки Смоленского филиала СГЮА Мария Ильченко и Алина Колбасова стали участницами всероссийской акции «Вахта памяти», которая была организована Российским военно-историческим обществом.

В составе волонтерской роты во время международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский фронт» на Мемориальном кладбище советских воинов состоялось перезахоронение 1428 бойцов Красной армии. Судьбы 12 солдат были восстановлены благодаря найденным медальонам.

— В поисковой экспедиции я получила колоссальный опыт в сфере военной археологии и антропологии. Это крайне важная работа, направленная на поиск останков погибших воинов, оставшихся неизвестными. Все это позволяет увековечить их имена, отдать им воинские почести и рассказать потомкам о подвиге их предков, – отметила Алина Колбасова.