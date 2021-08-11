Приказом министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 686 студентам Института прокуратуры СГЮА Владиславу Ситнику и Анастасии Орищенко назначена специальная государственная стипендия правительства Российской Федерации, которая учреждается для обучающихся высших учебных заведений и устанавливается сроком на один учебный год.

В качестве критериев отбора учитываются отличные показатели в учебе, активное участие в исследовательской деятельности, региональных, всероссийских, международных научных конференциях и другие.

Стоит отметить, что обучающиеся Саратовской государственной юридической академии ежегодно становятся лауреатами престижных стипендий правительства и президента РФ, именных стипендий А.А. Собчака, В.А. Туманова, А.И. Солженицына.