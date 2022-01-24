В Сочи завершился 33-й фестиваль «КиВиН-2022». Из 400 команд в премьер-лигу вышло 22. Среди них заслуженно отметилась команда КВН «СПИКЛ» из Саратовской государственной юридической академии.

Команды выступали из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Ребята из Саратова принимают участие в международном фестивале не в первый раз, ранее они сумели завоевать на состязании повышенный рейтинг.

— Мы с командой шли к этому семь лет, но результаты всё равно стали для нас неожиданными, потому что фестиваль в Сочи всегда лотерея. Мы все очень рады этому достижению и постараемся достойно представить наш регион и наш ВУЗ, — прокомментировал капитан команды Максим Волков.