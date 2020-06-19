Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик студенческих советов и объединений профессиональных образовательных организаций.

В этом году на конкурс были поданы 65 заявок от 42 образовательных организаций со всей страны. На протяжении полутора месяцев участники трудились над своими практиками, смотрели вебинары, тесно общались с экспертами и кураторами.

В результате работы были выявлены самые эффективные практики средних специальных учебных заведений России, которые в будущем могут быть реализованы в других образовательных организациях.

В номинации «Практики сферы неформального образования» второе место занял студенческий совет Юридического колледжа СГЮА.

— Академия сегодня в воспитательной и внеучебной работе ориентирована на самые разные форматы взаимодействия с обучающимися. Современный вуз должен уделять формированию личности студента серьезное внимание, начиная с первых дней его нахождения в высшем учебном заведении. И внедрение неформального образования – это один из важнейших критериев, который академия в ближайшем будущем будет обязательно учитывать в процессе подготовки всесторонне развитых и востребованных специалистов, – отметила врио ректора Екатерина Ильгова.