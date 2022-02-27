Жуткий по своей жестокости случай по отношении к коту произошел в Балакове Саратовской области.

В социальных сетях появились кадры издевательства над животным.

На них видно, как два балаковских студента техникума суют живого кота в работающий конвейер для призводства гранул. При этом молодые люди смеются над своей кровавой расправой.

Озвучивая свои действия на камеру, один из участников зверского убийства кота говорит, что Ваську засунули в гранулятор, «он вышел пилетами, было много кровищи».

Возмущенные и шокированные зверством балаковцы потребовали немедленно привлечь подростков к уголовной ответственности.

Спустя некоторое время, в соцсетях было опубликовано новое видео, на котором студент, представившийся Александром Маркиным, с котом на руках извиняется за свои действия, в том числе перед питомцем, утверждая, что Васька жив.

Однако пользователи утверждают, что кот на втором видео отличается от кота на первой видеозаписи с конвейером, тем самым давая понять, что кот, скорее всего, был все-таки жутким образом убит.