Следователи ищут свидетелей смертельной перестрелки в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

20 октября 2019 года в полночь у дома № 18 по улице Волоха произошел конфликт между группой молодых людей. Во время ссоры один из участников встречи выстрелил в 30-летнего мужчину, своего противника. Он скончался на месте.

Следователи просят откликнуться всех, кто в ночь с 19 на 20 октября 2019 года был свидетелем конфликта. Любые показания могут помочь установить истину.

Очевидцев просят обращаться по адресу: город Саратов, улица Григорьева, дом 30 или по телефону 8-927-114-12-30.