Сегодня в Саратовской государственной юридической академии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между вузом и СУ СК РФ по Саратовской области.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК РФ по Саратовской области, полковник юстиции Дмитрий Петряйкин, первый замруководителя следственного управления, генерал-майор юстиции Олег Мезрин, врио ректора СГЮА, доцент Екатерина Ильгова, профессорско-преподавательский состав академии и представители СУ СК РФ по Саратовской области.

В рамках сотрудничества стороны будут взаимосвязаны в учебной, научно-исследовательской, методической, организационной и информационной работе. Это и проведение совместных научных мероприятий — конференций, форумов, симпозиумов и других, исследование и совершенствование российского законодательства в уголовно-правовой и уголовно-процессуальной сферах, и организация учебных занятий с привлечением практических работников регионального СУ СК РФ, повышение квалификации сотрудников ведомства. Также предполагается участие представителей следственного управления в разработке образовательных программ вуза.

-Данное соглашение, прежде всего, позволит нам в новом формате организовать учебный процесс с учетом прямого общения, обмена практическим опытом, навыками и специфическими знаниями между работниками следственных органов региона и обучающимися академии в форматах лекций, семинаров, мастер-классов, круглых столов, что, несомненно, сделает наших выпускников более конкурентоспособными и востребованными в будущей профессии, – подчеркнула Екатерина Ильгова.

В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя следственного управления СУ СК РФ по Саратовской области Дмитрий Петряйкин отметил, что СГЮА является кузницей кадров для всех правоохранительных органов Саратовской области.

-В этом огромная заслуга профессорско-преподавательского состава академии. Уровень подготовки выпускников СГЮА позволяет им, уже будучи нашими сотрудниками, добиваться высоких профессиональных успехов. Я уверен, что соглашение придаст новый импульс нашей совместной деятельности и еще более фундаментальной подготовке кадров, которые будут работать как у нас, так и в других правоохранительных органах, – отметил Дмитрий Петряйкин.