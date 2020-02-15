В Саратове прошел Всероссийский медико-правовой форум «Врачевание в России — гордость или трагедия профессии», на котором с докладом выступил представитель КСО СУ СК по региону Артем Ершов.

Он доложил, что в последнее время местные жители стали чаще жаловаться на некачественное оказание медпомощи. В 2019 году таких обращений было 114, а годом ранее — 96.

За этот период было возбуждено 48 дел по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи, еще 35 получили отказ.

— За прошедший год ни одно уголовное дело в отношении врачей не дошло до суда, — заявил инспектор.

Кроме того, Ершов отметил, что чаще всего жалуются на акушер-гинекологов, хирургов, анестезиологов и педиатров.

По статистике, врачей в большинстве случаев обвиняют в причинении смерти по неосторожности, причинении тяжкого вреда здоровью, заражению ВИЧ-инфекцией, неоказании помощи больному и других.