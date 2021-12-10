В Саратовской области проводится проверка по факту смерти пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

18 ноября бригадой «скорой» из многоквартирного дома по улице Тельмана в Энгельсе с подозрением на травму головы была госпитализирована 78-летняя женщина. Медики боролись за ее жизнь, однако 6 декабря она скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело за причинение тяжких травм здоровью.

Следователями СК совместно с сотрудниками органа полиции проводится сбор и закрепление доказательств причастности конкретного лица к совершению противоправного деяния и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.