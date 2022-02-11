Ярмарки выходного дня в Саратове пройдут в субботу, 12 февраля, в трех привычных для горожан местах.

Продавцы сельхозпроукции будут ждать всех желающих на Театральной площади, на сельхозрынке в поселке Юбилейный и в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Уличная торговля откроется в 8:00 и закончится в 16.00.

В минсельхозе региона сообщили, что на минувшей неделе производители со всей области привезли на ярмарки и реализовали более 15 тонн различного мяса, 54 тысячи яиц, 7,36 тонн овощей и фруктов, более 4-х тонн молочной продукции, 9,76 тонны рыбы, 16 тонн хлебобулочных, бакалейных товаров, сладостей, 1,5 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, а также более 2-х тонн меда.

Цены на ярмарках демократичные, товары — от местных производителей.