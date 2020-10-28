Трое жителей Саратова, обвиняемых в похищении девушки, арестованы на время следствия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, 23 октября трое молодых людей похитили на улице Московская 19-летнюю девушку и увезли ее на квартиру на улице Танкистов. Спустя сутки, жертва похищения, улучив момент, когда киднепперы заснули, вытащили из кармана одного из них мобильник и позвонила знакомому. Тот, свою очередь, сообщил обо всем полиции.

Правоохранители прибыли на место, освободили девушку, а похитителей задержали.

Сейчас всем троим предъявлено обвинение, свою вину они признали. Суд счел нужным арестовать их на время следствия.