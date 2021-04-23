Суд арестовал следователя СКР из Саратова, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, сотрудники СКР был задержан с поличным оперативниками ФСБ. Следствие считает, что с 8 по 12 апреля он потребовал от четырех сотрудников системы исполнения наказания дать ему миллион рублей за отказ от возбуждения уголовного дела по находившемуся в производстве материалу проверки. В случае отказа он угрожал возбуждением уголовного дела о халатности и привлечения к уголовной ответственности. Об этом сотрудники УФСИН сообщили в УФСБ России по Саратовской области. 16 апреля 2021 года следователь получил от одного из лиц, следующего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, 500 тысяч рублей. Это была первая часть от общей суммы взятки и потребовал передать ему оставшуюся сумму до конкретной даты.

Сейчас сотрудник СКР арестован. Расследование уголовного дела продолжается.