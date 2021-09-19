Вчера решением Заводского районного суда член УИК № 65 с правом решающего голоса от КПРФ Наталия Кадыкова отстранена от участия в работе избирательной комиссии. В суде доказано, что коммунистом допущены нарушения выборного законодательства.

Напомним, в первый день голосования при сборе бюллетеней секретарем УИК было выявлено несоответствие количества возвращенных бюллетеней с количеством избирателей, получивших бюллетени, в книге Кадыковой. Дело дошло до полиции и суда.

По имеющейся информации, в настоящее время в судах также рассматривается еще несколько дел об отстранении коммунистов от работы в избирательных комиссиях. Это свидетельствует о массовом нарушении выборного законодательства со стороны КПРФ.