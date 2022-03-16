Жительница Саратова Елена Щеренко и ее защита добились изменения приговора за двойное убийство. Эту информацию сообщили в пресс-службе Четвертого апелляционного суда.

Так, 7 декабря прошлого года 53-летняя горожанка признана судом виновной в убийстве 38-летней женщины и ее трехлетней дочери, а также в разбое.

Ей назначили наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с ограничением свободы на год. Суд взыскал с Щеренко 8 млн рублей, но апелляционная инстанция сократила размер до 4 миллионов. В остальном приговор остался неизменным.

Напомним, преступление произошло 29 ноября 2020 года на улице Чернышевского в квартире погибшей женщины. По известным данным, Щеренко в виде подработки оказывала платные косметические услуги на дому. В то время погибшая была ее клиенткой.

Щеренко, с изначально злым умыслом, обвинила клиенту в задолженности, но не сумела доказать этого в суде. В ходе разгоревшейся ссоры она убила женщину и дочку кухонным ножом. Затем преступница забрала из квартиры ювелирные украшения и банковские карты, с которых обналичила 70 тысяч рублей.

Тела погибших обнаружил отец женщины.

О преступнице известно, что она в течении долгого времени работала преподавателем физвоспитания в более чем десяти учебных заведениях, была сотрудницей кафедры «Физическая культура, здоровье, спорт» СГТУ, в течение нескольких лет занимала должность замдекана факультета.

Знавшие Щеренко отзывались о ней, как о достаточно жестком человеке, но отказывались верить, что она способна на такое ужасное убийство.