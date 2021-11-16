Суд признал виновной 35-летнюю местную жительницу в покушении на убийство собственного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 9 июля прохожая, гуляя неподалеку от дома № 95А по проспекту Фридриха Энгельса, обнаружила пакет, в котором находился новорожденный мальчик. Женщина позвонила в единую службу «112». Прибывшими на место медиками ребенок доставлен в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователю удалось установить личность женщины, совершившей такой поступок. Ею оказалась 35-летняя жительница Энгельса. Ранним утром 9 июля в квартире по месту проживания у нее произошли роды. За медицинской помощью она не обращалась, бригаду скорой помощи не вызвала. Не намереваясь растить ребенка и заниматься его воспитанием, она решила избавиться он него. С этой целью она завернула младенца в плед, который поместила в пакет и оставила его на улице.

Суд назначил женщине наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с отсрочкой исполнения наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста.