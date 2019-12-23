В Балашове суд признал виновным 24-летнего жителя Воронежа по факту покушения на сбыл наркотиков в крупном размере.

Установлено, что в ноябре прошлого года подсудимый хотел оставить рюкзак с незаконным веществами массой 159 гр для дальнейшего сбыта в тайнике, но был задержал полицейскими.

Суд приговорил его к 10,6 годам колонии строгого режима, однако парень обжаловал наказание, считая выводы суда о доказанности вины необоснованными.

Прокурор опровергнул доводы апелляции, а судебная коллегия не изменила своего решения.